Oltre ai cappuccini di dimensioni extra-super-iper-large, c’è un altro gioiellino culinario che mi ha sempre conquistata durante i miei viaggi in America. All’inizio devo dire che quasi quasi li snobbavo, non mi sembrano questa grande invenzione e per un pranzo veloce preferivo lanciarmi sui più famosi hamburgers o un colorato salad bar . Fino a che non ne assaggiai uno. Sarà che era esageratamente farcito, in classico stile USA. Sarà che era carico di semini croccanti. Sarà che, dopo lunghe camminate in giro per la città avevo una fame da lupi ma, per dirla tutta, quel pranzo “rotondo” fu il primo di una lunga serie.

Bagels, buonissimi sia dolci sia salati. Il mio ripieno preferito? Philadelphia, salmone e insalata. Ma onestamente anche avocado, uova e Philadelphia. O Philadelphia e fragole con un po’ di miele. Ecco, la Philadelphia c’è sempre perché ci sta così bene da non poter essere omessa.

Oggi vi propongo i bagels in versione mignon, ideali da portare in tavola a Pasqua o a Pasquetta e da farcire con vari ripieni e tanta fantasia!



Difficoltà: media

Tempo di preparazione: circa 30 minuti

Tempo di cottura: circa 20 minuti

Tempo totale: circa 2.5 ore

Ingredienti (per 15 bagels piccoli oppure 8 grandi)

360 ml di acqua tiepida (non calda)

1/2 cubetto di lievito fresco

500 grammi farina bianca

1 cucchiaio di zucchero

2 cucchiaini di sale

1 cucchiaio di miele

Latte per spennellare

Semi misti per decorare

Procedimento

Fate sciogliere il lievito nell’acqua tiepida. Tenete da parte.

Mettete la farina, il sale e lo zucchero una terrina capiente, mescolate.

Aggiungete l’acqua con il lievito e mescolate bene, poi iniziate ad impastare (a lungo, almeno 10 minuti).

Coprite l’impasto con un canovaccio umido e lasciatelo riposare 1 ora.

Aiutandovi con un po’ di farina, suddividete l’impasto in 15 parti (o in 8 se volete i bagels grandi), create delle palline e con il dito fate un buco al centro.

Coprite di nuovo i bagels con un canovaccio umido e lasciateli lievitare nuovamente 30 minuti.

Mettete abbondante acqua in una pentola capiente, aggiungete un cucchiaio di miele e portate a bollore.

Accendete il forno a 210 gradi (forno statico).

Quando l’acqua bolle, diminuite leggermente il fuoco e tuffatevi 2 bagels alla volta.

Lasciateli in acqua circa 40 secondi da un lato, poi girateli e cuocete ancora 40 secondi dall’altro lato. Ripescate i bagels con la schiumarola, e adagiateli su una teglia ricoperta con carta da forno.

Spennellateli con del latte, decorateli con semi di sesamo, zucca, girasole, chia o ciò che preferite, e poi cuoceteli in forno per circa 18 minuti (più o meno 22 minuti se fate i bagels più grandi). I bagels sono pronti quando la loro superficie è ben dorata.

Fateli intiepidire e poi farciteli a piacere.

