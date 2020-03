Un fatto è certo, se prima della quarantena a volte riuscivo a cucinare da sola, ora i momenti in cui rimango padrona dei fornelli son ben pochi.

I bimbi richiedono frutta, biscottini, pane o cereali ad ogni momento (e soprattutto quando ho appena finito di ripulire tutto dopo il pranzo o cena). Lui che mi chiede ogni due minuti “Dunque cosa prepariamo per cena?”...ed il plurale lo usa per il semplice fatto che lui decide cosa mangiare ed io lo preparo. Il plurale maiestatis viene da qui: team work, lui la mente ed io il braccio. Per non parlare del controllo su ciò che preparo. Onestamente, non ero abituata a commenti tipo: “Ma hai messo abbastanza olio”? “Ma scusa amore, metti dentro anche della pancetta che diventa più buono! Ah, la pancetta falla sudare bene”. Sudare? Pure un professore mi è diventato.

Ed ora ve lo spiego il motivo: ha iniziato a seguire uno chef su Instagram che cucina esattamente tutto ciò che ama lui. L’altra sera abbiamo guardato assieme una decina di video ricette di questo ragazzo, molto simpatico tra l’altro. Lui era in religioso silenzio, apriva bocca solo per dirmi: “Vedi amore, guarda amore, hai visto amore”. Io invece mi impegnavo nel cercare qualcosa nelle preparazioni che provenisse da un orto o fosse stato colto da un albero. Era tutto un olio, un burro, una doppia impanatura, un friggi friggi. Piatti certamente deliziosi, non c’è dubbio, da cucinare ogni tanto. Lui invece vivrebbe così, tuffando tutto nell’olio bollente. E così me lo ritrovo spesso alle mie spalle che controlla ogni mia mossa ai fornelli e butta olio in ogni padella che, secondo lui, non somiglia abbastanza alle preparazioni del suo nuovo idolo su Instagram. Ma oggi l’ho fregato, ho cucinato assieme ai bimbi una ricetta ideata per loro, pensando che non si sarebbe avvicinato troppo alle nostre creazioni. Mi sbagliavo...è più forte di lui. Banana, cioccolato e noccioline...ha tolto le noccioline commentandone l’inutilità, e se n’è andato col bottino.

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 3 minuti

NB: deve riposare 1 ora in frigorifero

Ingredienti

2 banane

100 grammi di cioccolato fondente

Per guarnire (a scelta):

50 grammi di noci di macadamia, nocciole, noci di pecan, o altre noci

Petali essiccati di fiori edibili

Semi di girasole

Zuccherini colorati

Procedimento

Se scegliete di guarnire le banane con le noci caramellate, iniziate da qui: in un mortaio riducete le noci a pezzettini, poi mettetele in padella con un cucchiaino di zucchero. Mescolate fino a che lo zucchero si sarà sciolto e le noci inizieranno a dorarsi. Attenzione: lo zucchero brucia in fretta, dunque state attenti altrimenti dovrete buttare tutto. Mettetele su un piattino e tenetele da parte.

Mettete il cioccolato in un pentolino e fatelo fondere a fuoco bassissimo (calore da 1 a 9, io lo sciolgo sul 2 così il cioccolato non si rovina). Mettetelo poi in una ciotolina.

Tagliate le banane in due parti, infilzatele con una cannuccia di carta o uno stecchino in legno, immergetele nel cioccolato e decorate con le noci, gli zuccherini, i semi...

Mettete le banane su un piatto ricoperto con carta da forno, poi mettetele in frigorifero per un’ora in modo che il cioccolato si solidifichi.

