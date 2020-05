È domenica mattina, e per una strana equazione mio figlio maggiore decide di svegliarsi presto. L’equazione è semplice: domenica mattina c’è altro da fare piuttosto che dormire e lasciar dormire la mamma. Un’altra strana equazione è questa: chi si sveglia dei due genitori per preparare la colazione al piccolo? Il risultato riporta sempre a...me. Il mondo fuori dorme ancora, e c’è un vento forte. Uno di quelli che spazza via tutto, anche la voglia di tornare a letto. Colazione con biscotti tuffati stancamente nel latte di mandorla e “chocolat” per il principe, una tazza da litro di caffè per la mamma. Cartoni della nuova generazione versus MacBook. Leonardo guarda gli elfi, io leggo le ultime notizie. Sul lago arrivano i primi avventurieri con i loro coloratissimi Kite Surfs, sembra stiano danzando...si allontano, si avvicinano, si allontanano nuovamente.

Ingredienti (per circa 14 biscotti)

Procedimento

Accendete il forno a 180 gradi (modalità statica).

Mettete tutti gli ingredienti secchi in un terrina, mescolate.

Mettete gli ingredienti umidi in una ciotola e mescolate con una frusta, all’inizio sembrerà che gli ingredienti non si amalgamino, poi invece si creerà una sorta di crema.

Versate la crema ottenuta sugli ingredienti secchi e mescolate bene. Ricoprite una teglia con carta da forno, riempite un cucchiaio da minestra con il composto per biscotti e create circa 14 mucchietti.

Sempre con il cucchiaio, appiattite bene i biscotti e date loro una forma rotonda e regolare con uno spessore di poco meno di 1 cm. La consistenza non è quella dei biscotti “normali”, dunque non preoccupatevi se i semi sembrano non essere amalgamati perché in cottura gli ingredienti umidi “legheranno” il tutto.

Cuocete per 14 minuti (controllateli dopo 12 minuti per evitare che brucino troppo in superficie, dipende molto dal forno e dallo spessore del biscotti).