Bollicine ticinesi agli onori

Come leggere il risultato delle selezioni del Grand Prix du Vin Suisse 2020, recentemente svoltosi a Sierre per l’organizzazione di Vinea e della rivista Vinum, che ha visto i Merlot del Ticino uscire con la testa rotta, contrariamente a quanto succedeva gli anni scorsi, dal confronto con la produzione viticola nazionale nel settore dedicato a questo vitigno? Nessuna etichetta cantonale è entrata infatti a far parte delle nomination che promuovono le sei migliori bottiglie della categoria, in attesa di staccare il titolo nazionale nella serata che tradizionalmente si svolge a Berna alla fine di ottobre.