Ingredienti (per circa 15 pezzi)

Procedimento

1. Mettete tutti gli ingredienti, tranne il cioccolato, in una terrina. Mescolate (o impastate con le mani) finché non avrete ottenuto un composto omogeneo.

2. Con le mani, create delle palline e poi allungatele per dare la classica forma di un Bounty (tipo cilindro). La quantità di composto per ogni Bounty corrisponde ad un cucchiaio da minestra colmo.

3. Sistemate i Bounty su un piatto ricoperto con della carta da forno e riponeteli in congelatore per una ventina di minuti.

4. Fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria oppure nel microonde.

5. Aiutandovi con una forchetta da fondue (o uno stecchino), infilzate un Bounty alla volta ed intingetelo nel cioccolato fuso, fatelo sgocciolare bene e riponetelo sul piatto ricoperto con carta da forno. A questo punto potete decorarli con delle scaglie di cocco sbriciolate o del cocco grattugiato (fatelo subito altrimenti il cioccolato si solidifica e la decorazione non si attaccherà più). Continuate così finché non avrete finito tutto il composto al cocco.

6. Riponete nuovamente i Bounty in congelatore per una ventina di minuti.

7. Togliete i Bounty dal congelatore e conservateli in frigorifero (per qualche giorno), oppure congelateli e portateli a temperatura ambiente per una decina di minuti prima di consumarli. In congelatore si conservano un paio di mesi.