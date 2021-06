«Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos’è questa robina qua?» Ecco svelata in musica la mia reazione quando mi ritrovo davanti ad una bowl coloratissima e piena di ingredienti sfiziosi. «Ah, ok, vabbè.» Svelata altrettanto palesemente la mia reazione quando invece mi si propina dinanzi una bowl che non mi soddisfa, quelle troppo piccole, o mal condite, o sistemate male. Insomma, quelle che deludono le mie aspettative. Perché per creare una bowl giusta, a dire il vero ci vuole solo un po’ di fantasia ed ingredienti buoni, ai quali aggiungerei una buona dose di equilibrio tra i sapori, le consistenze, ed il buongusto nell’impiattamento. Ed anche una certa abbondanza, che se le chiamano anche Buddha Bowls, un motivo ci sarà. Dunque, come uscirne per non sbagliare? Un cereale in chicco, una proteina animale o vegetale, verdure fresche e colorate ed un dressing. Basta, finito. Facile. Tutto fresco, di stagione e servito con amore. That’s it.

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: circa 20 minuti

Ingredienti per due persone

Per la bowl:

200 grammi di ceci cotti (anche in scatola)

150 grammi di farro

Circa 20 pomodorini datterini

1 avocado

2 belle lanciate di rucola

10 gamberi crudi

100 grammi di edamame (già sbucciati)

Olio di oliva extravergine q.b.

Sale

Per il dressing:

Succo di un limone

Olio di oliva extravergine

Sale alle erbe

Procedimento

1. Mettete il farro ammollo tutta la notte (o almeno 4 ore)

2. Cuocete il farro in acqua salata secondo le istruzioni (ci vorranno circa 20 minuti). Scolatelo, conditelo con un filo d’olio e tenetelo da parte.

3. Mettete i ceci su una teglia ricoperta con carta da forno, condite con olio e sale e fate cuocere in forno a 190 gradi (statico) per circa 20 minuti. Teneteli da parte.

4. Lavate i pomodorini e tagliateli a metà.

5. Lavate e asciugate bene la rucola.

6. Tagliate l’avocado a dadini.

7. Fate cuocere i gamberoni in padella con un filo d’olio di oliva per circa 3-4 minuti, girandoli di tanto in tanto. Condite con del sale e pepe se vi piace.

8. Disponete tutti gli ingredienti in modo carino ed equilibrato in una bowl e conditeli con il dressing (si prepara semplicemente shakerando il succo di un limone con 4-5 cucchiai di olio extravergine ed un pizzico di sale alle erbe).

