Nel mio immaginario è la classica golosità “to go”. Quella che quando sei zonzo per una nuova città, vedi e compri per forza. Te la porti a spasso, per poco. Perché è talmente buona che finita una via, o una piazza, già si è volatilizzata. Col sale? Mi andava bene all’inizio. Perché poi hanno iniziato a sfornarne una serie molto più accattivante ai miei occhi. Vuoi mettere una scia di semi di girasole tostati? Vuoi mettere i semi di sesamo profumatissimi? Migliorie, grandi migliorie per i miei gusti. E così poi non ti accontenti più, e quando ti chiedono “lo vuoi farcito?”, come fai a non dire “Sì grazie!”?. Coltello affilato, un preciso taglio a metà. Insalata, formaggio spalmabile, pomodoro e salmone. E la passeggiata può continuare, direi pure con un slancio in più.

Amo i bretzels, e non sono l’unica, vero?