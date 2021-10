Ingredienti (per 4 budini)

Procedimento

Frullate le nocciole assieme allo zucchero per polverizzarli (otterrete una specie di “sabbia”)

Fate sciogliere l’amido di mais in una terrina assieme ad un goccio di latte, in modo che non si formino grumi in cottura

Mettete il latte in una casseruola, aggiungete il latte in cui avete fatto sciogliere l’amido e mescolate.

Aggiungete anche le nocciole con lo zucchero.

Mescolate energicamente con una frusta da cucina per amalgamare gli ingredienti. Portate a bollore.

Aggiungete anche un pizzico di sale dell’Himalaya.

Una volta che il budino avrà iniziato a bollire e ad addensarsi abbassate la temperatura e, sempre mescolando con la frusta da cucina, continuate a cuocere il budino per altri 5-6 minuti.

Versate il budino negli appositi stampini.

Fate raffreddare, mettete i coperchi e posizionarteli in frigorifero per almeno 2 ore.

Rovesciate i budini sui piattini da dessert e decorate con del cioccolato fuso e delle mandorle tritate grossolanamente.