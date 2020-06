Ovviamente potete usare anche la sua versione light (i supermercati ne sono quasi tutti forniti), che vi lascerà ugualmente un meraviglioso sapore esotico di cocco, ma sarà un po’ più leggero. Non tutte le persone che hanno provato questa specie di budino ne sono rimasti entusiasti, lo dico per onestà di cronaca. Forse per via della consistenza particolare, fatta di tante piccole perline.

O forse perché non è come un budino al cioccolato o vaniglia canonico. Sappiate però che se volete, una volta trascorse almeno 3 ore (tempo necessario ai semi di chia per assorbire per bene il latte), potete anche frullarlo (se avete un mixer potente), ed il risultato sarà una crema con una consistenza un po’ più simile al classico budino. Se preferite, al posto dei lamponi potete guarnirlo con altra frutta come mirtilli, fettine di fragole, mango o kiwi a dadini. Preparato con del latte di cocco, oltre ad essere ideale per la colazione, questo budino è buono anche come dessert a fine pasto, magari aggiungendo qualche scaglia di cocco e un po’ di topping ai lamponi (o cioccolato?). Ah, dimenticavo: è vegano.