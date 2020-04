La fortuna è che ho capito come fargli piacere tutte le versione che preparo: mentre io li mangio più o meno semplici, anche solo con un’insalata e della salsa allo yogurt, a lui li metto nei buns assieme ad insalata, maionese, formaggio fuso e a volte pure un uovo. Praticamente il burger vegetale è talmente camuffato che non riesce a capire con cosa l’abbia preparato, e per forza di cose non può dirmi che non l’ha apprezzato. Ma questa è una storia praticamente archiviata, perché a furia di inventare variazioni vegetali sono riuscita a creare un burger quasi perfetto, ed è pure senza glutine. Gli è piaciuto? Sì. Pure senza tutti i contorni elencati prima. Difficoltà : facile Tempo di preparazione : 15 minuti Tempo di cottura : 10 minuti circa

Ingredienti (per 2 burgers grandi o 4 più piccoli - 2 persone)

Procedimento

Iniziate lavando bene zucchine, poi asciugatele e grattugiatele finemente. Mettetele in un colino a maglia fine, aggiungete un pizzico di sale e mescolatele. Lasciatele così per una ventina di minuti, poi strizzatele bene (uscirà molta acqua). Se avete un sacco in tela per fare i latti vegetali, mettetevi le zucchine e strizzatele li dentro.

Unite le mandorle, la feta sbriciolata, l’uovo, le foglioline di timo (o menta/prezzemolo) alle zucchine, aggiustate di sale e pepe e mescolate bene. Coprite il composto e mettetelo in frigorifero per circa 15 minuti in modo che le mandorle assorbano i liquidi che sono rimasti.

Formate due burgers con le mani: se vedete che non sono abbastanza solidi, aggiungete un cucchiaio di mandorle tritate. Fate cuocere i burgers in padella con poco olio, a fuoco prima alto poi medio, per circa dieci minuti (5 minuti da un lato, 5 minuti dall’altro).

Servite con dello yogurt bianco condito con poco sale, pepe ed eventualmente del timo fresco (o menta o prezzemolo).

Se preferite potete usare questo burger al posto del classico hamburger nel bun (panino soffice per hamburger) aggiungendo insalata, maionese, avocado, uova o ciò che più vi piace.