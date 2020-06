Canederlo d’astice blu bretone su bisque agli agrumi

Lo chef

La ricetta

Per il canederlo:

Tagliare il pane raffermo e l’astice a cubi di un centimetro, stenderli su una placca e spolverarli con la farina, quindi lasciarli riposare un paio d’ore in frigo coperti con una pellicola.

Togliere dal frigo la placca, aggiungere l’albume d’uovo, il sale e il pepe, mischiare il tutto e formare delle sfere, aiutandosi con della farina sulle mani.

Lasciare riposare i canederli per un’oretta in frigo per poi bollirli per 20 minuti in acqua salata a fuoco basso. Far scaldare una noce di burro in una padella con le foglie di maggiorana, quindi far saltare i canederli scolati.

Mettere sul fondo del piatto la nostra bisque agli agrumi e disporre il canederlo sopra di essa. Guarnire a piacere il piatto.