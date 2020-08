Loading the player...

Però ecco, gli ingredienti devono essere di altissima qualità, non si può prendere la mozzarella per la pizza ed un pomodoro a caso sperando di creare la caprese dei sogni. Che poi ognuno ha le sue preferenze, e le mie sono molto chiare: mozzarella di bufala, pomodoro cuore di bue, basilico profumatissimo e olio d’oliva corposo. Deve quadrare tutto, altrimenti non inizio nemmeno. Anche perché più che una ricetta, la caprese è un’istituzione. Nata nella famosa Capri, la meravigliosa isola che si affaccia sul golfo di Napoli, si dice venne creata da un muratore particolarmente fiero della propria patria che volle omaggiarla inserendo nel suo panino tre prodotti che richiamassero, appunto, i colori della bandiera italiana. Rosso pomodoro, bianco mozzarella, verde basilico.