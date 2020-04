Casa del vino in soccorso dei nostri allevatori

Come ormai sappiamo, quest’anno la maggior parte delle famglie ticinesi sarà obbligata a trascorrere la Pasqua a casa propria. La prolungata chiusura degli esercizi pubblici ha creato non poche difficoltà anche ai nostri allevatori di capretti che fanno molta fatica a trovare degli acquirenti. Per molti, il pranzo pasquale è un momento da trascorrere insieme, sovente al ristorante in modo che anche la cuoca di casa possa godersi la giornata.