È un piatto che ho imparato ad amare quando vivevo a Milano. Non so dirvi se ho mangiato più catalane o sushi nel mio periodo milanese, ma vi assicuro che è una dura lotta.

La catalana a mio avviso può essere definita “un tripudio di sapori”. E ciò che è tassativo è la qualità degli ingredienti, nessuno escluso. Non si può fare una catalana con del pesce “così così”, con dei pomodori che non siano perfetti, o con dell’olio d’oliva mediocre. Non funziona.

Loading the player... GUARDA IL VIDEO CHE PRESENTA LA RICETTA!

Ci vogliono i gamberoni grandi, oppure l’astice giusto, o gli scampi freschissimi. Il pomodoro? Pachino o costoluto. La cipolla? Non inventiamoci variazioni sul tema con una varietà che non sia rossa di Tropea. E l’olio di oliva? Intenso, corposo, verde scuro. Perché ce ne vuole tanto, non è un semplice condimento...serve per intingerci il pane, per fare la scarpetta. Sì, con la catalana fai la scarpetta, fino all’ultimo goccio d’olio.



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 3-4 minuti

Ingredienti (per 2 persone)

300 grammi di gamberoni (peso già sgusciati)

200 grammi di pomodori pachino o costoluto

1/2 cipolla di Tropea

Basilico fresco

Olio di oliva q.b.

Sale e pepe q.b

Procedimento

Se i gamberoni sono ancora interi, iniziate sgusciandoli e pulendoli (eliminate il budello interno).

Lavate i pomodori, se usate i pachino tagliateli in due, i costoluto in più parti ma non troppo piccole (indicativamente 2 cm per 2 cm). Metteteli in una terrina.

Tagliate la cipolla molto finemente, aggiungetela ai pomodori. Lavate il basilico, tagliatelo a striscioline e mettetelo nella terrina assieme ai pomodori (tenete un paio di foglie intere per decorare il piatto alla fine). Condite i pomodori con abbondante olio.

Fate soffriggere i gamberoni in padella con qualche cucchino di olio, non fateli cuoce troppo a lungo, circa 2-3 minuti a dipendenza della grandezza. Aggiustate di sale.

Fateli intiepidire qualche minuto, poi uniteli ai pomodori e mescolate.

Impiattate la catalana, se vi piace condite con del pepe fresco e guarnite con qualche figlia di basilico. Servite con del buon pane.

Loading the player... GUARDA IL VIDEO CHE SVELA IL PIATTO!

©CdT.ch - Riproduzione riservata