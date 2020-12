Parliamo di abbinamenti particolari, che personalmente amo. Li amo perché poi ti rendi conto che, se sono azzeccati, uno a braccetto con l’altro si esaltano e migliorano a vicenda. Non tutti, ahimé, ho provato degli azzardi culinari che a mio parere non avrebbero avuto modo di esistere. Ma in cucina si sa, l’estro non ha confini (a quello ci pensa poi il gusto personale). Dunque oggi, dopo la mia ultima proposta che abbinava il sedano rapa alla mela, è in arrivo una nuova vellutata che indubbiamente vi lascerà un velo di scetticismo. E vi posso anche capire, ma quando la proverete lo scetticismo svanirà e mi ringrazierete. Cavolfiore e pera abate, con un pizzico di curcuma ed una grattata di zenzero fresco. Cremosissima, leggermente speziata, ricca e piena di gusto. Un ricciolo di burro, una frullata, un tocco croccante con delle mandorle abbrustolite. La vellutata è servita, ed anche un sorriso che sono certa vi affiorerà assaggiandola.