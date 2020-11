Ingredienti (per circa 30 cioccolatini)

Procedimento

Fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco, poi lasciatelo raffreddare mescolandolo di tanto in tanto (così lo temperate un po’).

Una volta portato a circa 30 gradi, potete rovesciarlo negli stampini aiutandovi con un cucchiaino.

Mettetene una piccola quantità in ogni stampino e fate in modo che aderisca bene ovunque (non solo sul fondo).

Riempiti tutti gli stampini, fatelo battere un paio di volte sul piano di lavoro in modo che eventuali bolle d’aria possano uscire.

Posizionate una gratella sopra a della carta da forno e rovesciatevi lo stampo in modo che il cioccolato in eccesso possa sgocciolare (poi potrete recuperarlo e riusarlo).

Dopo un paio di minuti rigirate nuovamente lo stampo e, aiutandovi con un raschietto da cucina o un coltello, togliete il cioccolato in eccesso tra un “foro” e l’altro con un veloce movimento orizzontale.

Mettete lo stampo in frigorifero per 30 minuti in modo che il cioccolato solidifichi.

Per il ripieno/ganache: scaldate la panna in un pentolino, poi rovesciatela sul cioccolato al latte precedentemente spezzettato.

Mescolate con il frustino finché il cioccolato non sarà completamente sciolto. Inserite la ganache nel sac à poche e riempite ogni singolo cioccolatino fino a 2-3 mm dal bordo.

Battete lo stampo sulla superficie di lavoro in modo che le eventuali bolle d’aria fuoriescano.

Riponete in frigorifero una ventina di minuti, poi ricoprite/richiudete i cioccolatini con il restante cioccolato bianco fuso.

Battete nuovamente lo stampo, livellate il cioccolato, e riponetelo in frigorifero per circa 1 ora.

Estraeteli dallo stampo e conservateli in un barattolo ermetico in frigorifero, avendo cura di tenerli almeno 10 minuti a temperatura ambiente prima di servirli e gustarli al meglio.