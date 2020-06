Potete parlarmi del clafoutis alle albicocche, quello alle fragole e quello alle mele. Vi ascolterò volentieri, ma la mia testolina andrà già a parare altrove. I clafoutis si possono preparare con tanti tipi di frutta diversi, e c’è chi propone anche delle versioni salate con verdure. Saranno certamente tutte deliziose, ma nessuna mi ha mai convinta più dell’originale. Le ciliegie, loro rimarranno sempre le mie protagoniste preferite in mezzo alle uova mischiate con latte, farina e zucchero. A volte per comodità uso quelle surgelate, anche se la ricetta originale vorrebbe le ciliegie scure, ancora con il nocciolo, che vengono cotte assieme a questa “pastella” simile a quella delle crêpes. Il nocciolo fa si che le ciliegie rimangano integre e preservino il loro succo in cottura, che altrimenti si mescola alla pastella creando un dolce dal color violaceo.

La storia narra che i contadini francesi lo portassero con loro nei campi, dove mangiavano il clafoutis come pranzo estivo. Oggi ho pensato di proporvi la ricetta originale, anche se devo ammettere che la maggior parte delle volte uso le ciliegie già denocciolate ed il risultato è comunque molto buono e, appunto, un po’ più colorato. Ma per amore di questo dolce, visto che è la prima volta che ve lo propongo, sono rimasta fedele alle sue origini. Siete d’accordo? Difficoltà: facile

Ingredienti

» 500 grammi di ciliegie » 100 grammi di zucchero » 3 uova grandi o 4 piccole » 100 grammi di farina » 40 grammi di burro fuso » 2.5 dl di latte » Un pizzico di fleur de sel » 1 cucchiaino da caffè di polvere di vaniglia » Burro per lo stampo » Zucchero al velo per guarnire

Procedimento

Accendete il forno a 180 gradi.

Fate fondere il burro in un pentolino, poi tenetelo da parte in modo che si raffreddi.

Nel frattempo montate le uova assieme allo zucchero ed al sale aiutandovi con le fruste da cucina. Aggiungete poi la farina setacciata, sempre frullando ma a bassa velocità. Aggiungete il latte a poco a poco, e poi integrate anche il burro fuso e la vaniglia continuando a frullare.

Imburrate uno stampo, versatevi le ciliegie e poi copritele con il composto.

Cuocete a 180 gradi (forno statico) per 35 minuti.

Lasciate intiepidire il clafoutis prima di spolverizzarlo con lo zucchero al velo e degustarlo.

Si può mangiare anche freddo e si mantiene un paio di giorni in frigorifero.