Devo essere onesta, il mio preferito tra questi cioccolatini è quello con le noccioline e caramello, mentre il più famoso che porta il nome del suo inventore, Forrest Mars, non mi ha mai particolarmente fatto appassionare. Anche se normalmente non disdegno nessun tipo di cioccolato, l’ho sempre trovato un po’ troppo dolce per i miei gusti. Non che quello con le noccioline lo sia di meno, ma la sua croccantezza mi ha sempre conquistata. Ed ho già adocchiato diverse ricette per tentare di riprodurlo in casa, ma onestamente non mi sono ancora lanciata nell’impresa perché, se dovesse riuscirmi bene, sarebbe una produzione continua (già lo so).

E lo so perché anche con la versione “healthy” del famoso dolce al cocco ricoperto di cioccolato, la tiritera è la stessa. Fatto una volta, entusiasmo. Fatto una seconda volta, doppio entusiasmo. Collettivo poi. Vuol dire che pure lui nonostante il colore verde ha approvato. Ma non lo ha mica voluto assaggiare di sua spontanea iniziativa, figuriamoci.

“Amore lo sai che non amo il cocco”.

“Amore assaggia, dai su”.

“Amore no davvero, grazie”.

“Amore dai non fare storie, fidati”.

“Amore me ne dai un altro”.

Ecco.



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 3 minuti

Ingredienti

130 di cocco grattugiato

180 di polpa di avocado (circa 1 grande)

6 cucchiai di sciroppo d’acero

6 cucchiai di olio di cocco

1/2 cucchiaino di Sale dell’Himalaya

100 grammi di cioccolato fondente



Opzionale per guarnire :

Fiorellini essiccati eduli

Granella di pistacchio

Noci tritate grossolanamente

Procedimento

La ricetta è davvero semplicissima: mettete tutti gli ingredienti (tranne il cioccolato) in un mixer e frullate finché non avrete ottenuto un composto omogeneo.

Trasferitelo in una terrina ricoperta con carta da forno (grandezza circa 20 cm per 15 cm), livellatelo con una spatola da cucina.

Fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria, poi fatelo colare copra al cocco e spalmatelo in modo che tutta la superficie ne sia ricoperta. A questo punto se volte potete decorare con: granella di pistacchio, fiorellini essiccati eduli o noci tritate grossolanamente.

Riponete in congelatore per almeno 2 ore, poi tagliate il dolce a quadrotti. Conservateli in congelatore, e prima di consumarli lasciateli a temperatura ambiente per circa 15 minuti.

