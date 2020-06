Lo chef

Egidio Iadonisi, nato a Benevento, muove i primi passi in Svizzera (terra che diventerà la sua casa d’adozione) ad Ascona, a soli 17 anni e con il fratello Francesco, subito dopo la scuola alberghiera. Lì inizia un lungo percorso nelle cucine di hotel 5 stelle fra Davos e Ticino, dove perfeziona la sua tecnica e la sua filosofia, improntata ad un’anima mediterranea. Di ritorno in Italia, lascia per un periodo l’Hotellerie e diventa chef di società calcistiche di Serie A come Parma e Sampdoria, seguendo le trasferte delle diverse compagini e personalizzando i menù di staff e giocatori. La Svizzera esercita però un richiamo troppo forte per lo chef che infatti torna, fermandosi per 17 anni allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, che diventa la sua casa. Qui sviluppa il suo stile, fatto di accostamenti mediterranei a ricette e prodotti della tradizione locale. Dopo questo importante capitolo della sua carriera, le strade con il 5 stelle si sono divise e Iadonisi è tornato col fratello, questa volta come chef dello storico ristorante Olimpia di Lugano.

La ricetta

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 fette di pane Vallemaggia

4 scampi

8 fette di pancetta affumicata

3 cipolle rosse di Tropea

5 cl Porto

100 g zucchero di canna

burro q.b.

2 rametti di timo

1 spicchio d’aglio

zucchero a velo q.b.

Per la guarnizione

Insalata riccia o misticanza

un rametto di ribes

alcuni pomodorini Cherry

aceto balsamico

PROCEDIMENTO

Pelare e tagliare le cipolle a julienne, farle stufare con una noce di burro e 60 g di zucchero, sfumare col Porto e il vino rosso, lasciar cuocere coperto a fuoco lento per circa 30 minuti.

Nel frattempo privare gli scampi del carapace, scalopparli e marinarli leggermente con olio extravergine, sale e pepe.

Parare il pane Vallemaggia togliendo la crosta e ricavando dei rettangoli di circa 6x4 cm con l’altezza di 1 cm. Far tostare in una padella con dell’olio, uno spicchio d’aglio e un rametto di timo da ambo i lati, finché non assumerà un colore dorato, quindi mantenerlo in caldo.

Nella stessa padella del pane far rosolare leggermente la pancetta, senza farle prendere troppo colore. Assemblare il crostone adagiando lo scampo precedentemente marinato sul pane e aggiungere la pancetta.

Posizionare il crostone sul letto di misticanza (o una qualsiasi altra insalata a piacere), adagiare una quenelle di cipolla precedentemente stufata e decorare a piacere con quanto a vostra disposizione, come ad esempio dei pomodorini o dell’aceto balsamico. Per apprezzare al meglio questo piatto è importante che venga servito caldo.

Il vino suggerito da Emilio Casati (*)

Vino: Centoquindici 2017 – Selezione Anfora

Produttore: Tenuta Agricola Luigina SA - Stabio

Sito web: www.tenutaluigina.ch

Con la proposta sopra indicata, abbinerei un Viognier in anfora prodotto in sole 300 bottiglie dalle sapienti mani di Ettore Biraghi. Il nome del vino deriva dal numero di giorni di macerazione del mosto insieme alle bucce all’interno dell’anfora, che sono per l’appunto centoquindici.

Si tratta di un vino bianco con un colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso emergono le note fruttate di pera, litchi, mela golden e mandorla, oltre a quelle floreali di petali di rosa e acacia. In bocca è complesso, elegante, equilibrato, fresco, grasso e molto persistente. Potrebbe addirittura reggere un abbinamento con una scaloppa di foie gras poêlé.

(*) Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione della Svizzera Italiana e sommelier ASSP per passione

