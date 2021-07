«Ma davvero non ce l’hai?».Non avete idea di quante volte io mi sia sentita dire questa frase. Anche con fare abbastanza incredulo. C’è chi addirittura si è offerto di acquistarmela. Ma niente, io non demordo. Non la voglio. In questo sono vintage, anzi: paleolitica. È che a me piace, piace davvero troppo impastare. Mi perdo con lo sguardo, impasto e penso. Se c’è da impastare cinque minuti, state pur sereni che io raddoppio. Con piacere. E dunque no, grazie a tutti, ma io l’impastatrice non la voglio. Che tanto so già che non la userei, perché a me sporcarmi le mani ed il naso di farina non urta mica, anzi. E non riesco nemmeno a star troppi giorni senza farlo, è come un richiamo. Son soddisfazioni, sapete, l’impasto che lievita. E son dolori, sapete, quando invece non ti da sta gioia. Dolori e musi lunghi, sappiatelo. Poche cose mi danno fastidio quanto un impasto che non lievita. Ma state tranquilli perché oggi vi lascio un lievitato dolce che, se seguito passo per passo nella sua preparazione, è infallibile. Io ve lo propongo farcito, ma potete anche non farcirlo e servirlo sia assieme a del classico burro e marmellata sia assieme ad un piatto di formaggi o affettati perché, sebbene nell’impasto ci sia un po’ di zucchero, il risultato finale non è per niente troppo dolce. E, tra l’altro, è un lievitato perfetto da mettere a centro tavola tra pochi giorni durante il famoso brunch del primo d’agosto. Che ne dite?