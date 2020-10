Ma mangiare bene e sano non è per forza dispendioso a livello di tempo e nemmeno deve essere difficile nella sua preparazione, anzi! Se alla base abbiamo degli ingredienti di buona qualità e conosciamo qualche trucco, con poco sforzo possiamo creare dei manicaretti sfiziosi anche in 10 minuti. Oggi infatti vi lascio una ricetta che fa quasi ridere per quanto è semplice, e porta con sé anche un tocco di magia. Avete mai assaggiato dei cracker fatti con i semi, intendo: solo semi? No? Allora oggi è la vostra occasione per riscattarvi: 4 ingredienti, niente glutine, niente aggiunta di grassi, solo un po’ di acqua. E la croccantezza? Per quella garantisco io.

Ingredienti

Procedimento

Mettete tutti gli ingredienti in una terrina, mescolate bene in modo che non ci siano grumi e lasciate riposare per 10 minuti in modo che i semi di chia e di lino assorbano l’acqua e creino una specie di «gel». Mettete della carta da forno su una teglia e rovesciatevi i semi. Ora dovete stenderli il più finemente possibile, aiutatevi bagnando le mani con un po’ di acqua. Cuocete in forno a 180 gradi per 30 minuti, poi togliete il gigantesco cracker dal forno e tagliatelo in tanti crackers con la rotella che usate per tagliare la pizza (i miei sono della grandezza di 5 cm per 5 cm circa). Poi girateli, e fateli cuocere nuovamente 30 minuti in modo che diventino asciutti e croccanti. Se li volte ancora più croccanti e dorati, lasciateli in forno per ulteriori 5 minuti. Fateli raffreddare e poi conservateli in un contenitore ermetico.