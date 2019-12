Pentole che scottano, coltelli affilati, sporco che si accumula. Molti genitori non fanno nemmeno avvicinare i più piccoli ai fornelli, anche se ci sono tanti motivi per cucinare con i propri figli. Quest’attività può infatti rafforzare il legame affettivo fra bambini e adulti, condividendo un’attività stimolante. Al tempo stesso anche migliorare il rapporto che i bambini hanno col cibo: una ricerca del Nestlè Research Center ha evidenziato come i piccoli a cui viene proposto di cucinare piuttosto che giocare a un videogioco si annoiano meno e mangiano oltre il 70% di insalata in più rispetto agli altri. Per rendere questa attività del tutto sicura servono però alcune regole e accorgimenti.

Innazitutto occorre far operare i piccoli in totale sicurezza. Bisogna eliminare dal piano di lavoro oggetti come coltelli affilati, forbici e frullini collegati alla rete elettrica, quando non si sta seguendo il piccolo. Una buona idea è inoltre tagliare o pelare già buona parte degli ingredienti, eliminando così le parti più pericolose delle preparazioni. In secondo luogo occorre stimolare il piccolo a partecipare: si può sistemare un rialzo in modo che il bambino possa arrivare agevolmente al tavolo di lavoro o regalargli un libro di ricette adatto per la sua età. In questo modo si sentirà «parte della squadra».

Bisogna poi pensare al lato operativo della ricetta. Occorre passare al bambino un attrezzo alla volta, spiegandogli bene come va utilizzato e seguendolo passo dopo passo, per poi lasciarlo provare in autonomia. Di certo i bambini amano mettere le mani in pasta: spazio quindi a ricette come pane, pizza, torte e tutto quello che richiede manipolazione. D’altro canto meglio comunque evitare ricette con cotture complesse o lunghe, in quanto il bambino non ha pazienza di attendere troppo o di essere lasciato in disparte nei compiti più complessi.

Di certo i bambini sono disposti ad assaggiare e mangiare qualcosa che hanno creato con le proprie mani. Anche per questo cucinare insieme è un modo alternativo per fargli assaggiare sapori nuovi e spingerli a un’alimentazione più sana.

