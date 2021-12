Li avete visti vero? Nei classici cestoni che si ricevono in regalo, oppure vicino alla frutta fresca al supermercato o ancora nelle pubblicità dei prodotti gourmet che promuovono ogni leccornia che finirà sulle nostre tavole durante le prossime festività. Cicciotti, morbidi, corposi, decisamente più golosi rispetto a quelli più secchi che si trovano tutto l’anno nel reparto della frutta secca, i datteri Medjool sono una vera prelibatezza. Siete tra quelli che non sanno bene che farsene? Che non li comprano e che se li ricevono in dono li fanno scivolare piano piano verso il fondo della dispensa sperando di dimenticarsene? Errore. Grande errore. Io gli assaggiai la prima volta tanti anni fa quando ce li regalarono degli amici che venivano dall’estero, e fu amore al primo assaggio.

Loading the player... Il video con la preparazione e il risultato.

Dolci, dal sapore caramellato, mi hanno conquistata subito ed ho iniziato anche ad usarli in diverse preparazioni come dolcificante naturale. Certo, essendo comunque molto zuccherini non è consigliato mangiarne a chili, però trovo siano l’ideale per togliersi la voglia di dolce e ritagliarsi un momento di piacere durante la giornata. Farciti con burro di arachidi croccante e guarniti con un filo di cioccolato fondente ed un pizzico di fleur de sel, vi garantisco che diventeranno la vostra nuova coccola invernale preferita.



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 minuti

Non necessita cottura

Devono stare in congelatore almeno 30 minuti

Ingredienti

10 datteri Madjool

10 cucchiaini di burro di arachidi crunchy

50 grammi di cioccolato fondente

Un pizzico di sale Maldon o fleur de sel

Procedimento

1.Fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria, mettetelo in un sac à poche e tenete da parte.

2. Incidete i datteri verticalmente ed estraete il nocciolo, stando attenti ad inciderli il meno possibile

3. Apritelo un pochino con le mani e farcitelo con un cucchiaino di burro di arachidi.

4. Decorate con un filo di cioccolato fondente ed un pizzico di sale Maldon o fleur de sel.

5. Mettete in congelatore per circa 30 minuti in modo che si solidifichino, e poi conservateli in un contenitore in frigorifero.

