Lo ammetto, non sono una grande amante delle crostate. Non saprei neanche dirvi il perché, ma se devo scegliere tra una torta morbida e cremosa, o una crostata, scelgo la prima. Sarà che sono cresciuta a suon di torte mele sofficissime, e che a casa le crostate non le ha mai preparate nessuno, o sarà che spesso quelle che ho assaggiato al ristorante o da amici erano alla marmellata e per me sono troppo dolci. Chissà. Però faccio volentieri eccezione per la crostata al limone, perché non so resistere alla sua crema. Trovo che quel sapore un po’ asprigno sia in perfetto contrasto con la frolla dolce, e assieme siano semplicemente pazzeschi.

E così, come dice il detto: “Se la vita ti da dei limoni, tu fai una limonata”, io ho voluto esagerare e sono andata ben oltre. Premetto che in casa abbiamo sempre tanti limoni perché li uso spesso, ed in questo periodo ne abbiamo anche di più perché abbondiamo con le spremute di agrumi....insomma, per farla breve, ne ho presi alcuni ed in quattro e quattr’otto ho creato questa crostata. Tempo necessario? Poco, perché nella mia ricetta la frolla non deve riposare a lungo in frigorifero. Ingredienti? Sono certa che li avete in frigorifero. Risultato? Delicato, e qui in casa piace a tutti (il che credetemi, ancora una volta, è una garanzia!).



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Ingredienti

Per la frolla :

280 grammi di farina

80 grammi di zucchero

1 uovo più 1 tuorlo

80 grammi di burro

buccia grattugiata di 1 limone biologico

1 mezza bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale



Per la crema :

130 grammi di zucchero

250 ml acqua

30 grammi maizena

30 grammi di burro

1 uovo

Succo e buccia di 1 limone biologico

Procedimento

Iniziate preparando la crema, così mentre farete la frolla si raffredderà e potrete infornare subito la crostata.

In un pentolino, mescolate lo zucchero assieme alla scorza di limone grattugiata e alla maizena. Aggiungete l’acqua poco alla volta, e mescolate con una frusta da cucina in modo che non si formino dei grumi. Mettete sul fuoco e portate a bollore, quando la crema di addensa toglietela dal fuoco e fatela raffreddare. Aggiungete poi l’uovo ed il succo di limone sempre mescolando. Tenete da parte.

Accendete il forno a 170 gradi (statico).

Per la frolla: mettete lo zucchero, il sale, il burro, la scorza di limone, l’uovo ed il tuorlo in una terrina. Mescolate con una forchetta. Aggiungete poi la farina ed il lievito, poi impastate finché non otterrete un composto liscio. Se serve, aggiungete un cucchiaio di farina in più (dipende dalla grandezza delle uova che userete).

Stendete la pasta (con il matterello) su una superficie infarinata. Lo spessore della frolla deve essere di circa 4 mm. Trasferite la frolla in una teglia per crostate precedentemente imburrata ed infarinata. Tenete un bordo alto circa 1.5 cm, tagliate la frolla in eccesso. Bucherellate la frolla e mettetele un attimo in frigorifero. Spianate nuovamente i resti di frolla e create delle decorazioni per la crostata (io ho fatto dei fiorellini e dei cuoricini).

Quando la crema di limone si sarà raffreddata, versatela sopra alla frolla. Infornate a 170 gradi per 40 minuti nella parte bassa del forno.

Quando la torta sarà cotta, toglietela dal forno e fatela raffreddare. Nel frattempo fate cuocere per dieci minuti nel forno (a 180 gradi) le decorazioni di frolla.

Decorate la torta con le decorazioni che avete creato ed estraetela dalla tortiera quando si sarà ben raffreddata.



Si conserva in frigorifero per circa 3 giorni.

