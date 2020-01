Fino a qualche anno fa non mi sarei mai sognata di uscire di casa senza fare una bella colazione, ad eccezione di un periodo dove mia sorella ed io avevamo il conto aperto nella panetteria di paese e dunque ecco, vi lascio immaginare. Ovomaltina al volo a casa e poi via di corsa a prenderci i panini freschissimi, e magari qualche focaccia, il succhino, il tè freddino, il cioccolatino, tutto “ino” insomma. Suona più carino. Che pacchia. Poi, tra colazioni, merende e pure regalini per le amichette, il conto aperto doveva essere diventato una grande fregatura per i miei genitori, che un brutto giorno lo chiusero. Basta. Finito. Fertig. Con la dichiarazione “avete la vostra paghetta, imparate a gestirvi”, ci ritrovammo senza quella grande cuccagna del “prendo questo, ah sì pure quello, sì sì segna pure tutto, grazie, a domani, ciao”. E così anche le colazioni ritornarono a svolgersi attorno al tavolo di famiglia, yogurt, cereali, pane burro e marmellata. Insomma, i soldini li tenevamo per i dolcetti del chiosco, tanto per dirla tutta.