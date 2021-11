Passare da una serie di ricette con la zucca ad un’altra lunga serie di ricette a base di mela, per me, fidatevi che è davvero un attimo. Iniziamo con questa, poi cercherò di limitarmi altrimenti rischierei di rendervele indigeste. Ma quando sono in stagione, così saporite e dolci, non resisto. La mia ultima trovata è quella di cuocerle con la zucca (sì, lo so lo so lo so) ed i cavoletti di Bruxelles al forno, e poi guarire il tutto con noci croccanti. Non potete capire la bontà. Nel porridge ci finiscono sempre, tassativo. Dopo cena con del burro di mandorle, immancabili. Nelle torte del fine settimana, una volta sì e l’altra pure. Ma direi di iniziare con calma, con una ricetta, una sola. E poi se dovesse capitarne un’altra, così, per sbaglio...vi chiederò di essere magnanimi, come con quelle a base di zucca. Che i prodotti autunnali, concorderete con me, sono speciali.E dunque oggi la mela è la grande protagonista: la condiamo con delle spezie e la incartiamo nella pasta fillo. Ne uscirà un fagottino croccantissimo, profumatissimo, da servire con... ve lo spiego nella ricetta.