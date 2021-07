Le lunghe vacanze estive. Sì, bellissime. Ma per noi mamme chiamarle vacanze nel senso stretto del termine, forse è una piccola esagerazione. Piccolissima, eh.

Bello dormire fino a tardi, vero? Se le 7.30 possono essere considerate “tardi”, allora confermo che è bellissimo.

Bello prendere il sole in piscina e leggere un libro? Stupendo, solo che personalmente lo vedo fare ai miei vicini d’ombrellone mentre io mi invento giochi in stile animatrice del Club Med.

Scherzi a parte, chi mi conosce lo sa: adoro fare mille attività ed organizzare tante avventure assieme ai miei bimbi, infatti il nostro motto è “Nuovo giorno, nuova avventura”.

E volete sapere cosa mi da la carica per trasformarmi sistematicamente in una cheerleader entusiasta di due bimbi scatenati? In primis, il mio caffè: lunghissimo, con dieci centimetri di schiumetta di latte di mandorle. E poi lei, la mia colazione estiva preferita. La preparo scientificamente la sera prima, in tre minuti di orologio, così la mattina me la ritrovo già prontissima. Perché mi piace? Innanzitutto perché è carica di nutrienti, è gustosa e pure versatile. Vi va di provarla e fami sapere cosa ne pensate?



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 3 minuti

Non necessita cottura

Ingredienti per 1 persona

15 grammi semi chia (un cucchiaio)

30 grammi avena fine (due cucchiai colmi)

80 grammi yugurt naturale di cocco o soia

100 grammi di latte (a scelta tra mandorla, avena, soia, anacardi)



Per guarnire:

Frutti di bosco

Burro di mandorle (consigliato)

Noci

Semi

Sciroppo d’acero

Banana a fettine

Composta di frutta

(nella ricetta presentata oggi ho usato ribes e burro di mandorle)

Procedimento

1. Mettete i semi di chia ed i fiocchi di avena in una terrina/ciotola/tazza capiente.

2. Aggiungete il latte e mescolate subito onde evitare che i semi di chia formino dei grumi.

3. Aggiungete lo yogurt, mescolate bene.

4. Coprite (con un coperchio o pellicola trasparente) e riponete in frigorifero durante la notte, o almeno 2-3 ore).

5. Se la consistenza risultasse troppo densa per i vostri gusti, potete aggiungere un cucchiaio di yogurt o un goccio di latte.

6. Guarnite a piacere (con frutta fresca, semi, noci, o ciò che più vi piace) senza dimenticare il burro di mandorle che renderà la vostra colazione ancora più cremosa e gustosa.



NOTA: potete preparare anche più porzioni alla volta e conservarle in frigorifero per qualche giorno.

