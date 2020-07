Se volete potete aggiungere anche del formaggio primo sale a dadini, della feta o il nostro nostranissimo büsciòn. Ho pensato di proporvela per il brunch del primo di agosto perché, contrariamente alla classica insalata a foglia, questa variopinta creazione rimane croccante per molto più tempo e non si guasta, dunque sul vostro buffet vi farà fare bella figura anche con chi la assaggerà a pomeriggio inoltrato o appunto, all’ora di merenda come ogni buon cavolo che si rispetti! Difficoltà : facile Tempo di preparazione : 15 minuti Non necessita cottura

Ingredienti (per 4 persone)

Procedimento

Iniziate preparando il condimento: mettete l’olio, il succo di limone, il miele, un pizzico di sale e pepe in un barattolo chiuso ermeticamente ed agitatelo per creare l’emulsione, poi tenetela da parte.

Tagliate il più finemente possibile sia il cavolo rosso sia quello bianco, lavateli bene (io li metto nella centrifuga per insalata, li lavo e asciugo come fossero lattuga - per intenderci).

Sistemate i cavoli in un’insalatiera capiente. Tagliate la metà di una cipolla rossa molto finemente, poi mescolatela assieme ai cavoli.

Lavate/asciugate i mirtilli, i lamponi e le more e aggiungeteli all’insalata assieme alle noci spezzettate grossolanamente.

Lavate e asciugate la mela, tagliatela a fettine sottile e aggiungete pure lei all’insalata. Condite poi il tutto abbastanza velocemente con il dressing/salsa in modo che la mela non annerisca.

Se necessario, aggiustate di sale.

Potete prepararla in anticipo e conservala in frigorifero, con l’accortezza di aggiungere la mela e la salsa/dressing solo nel momento in cui la servirete per mantenere tutta la sua croccantezza.