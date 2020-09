Ditemi, perché sono curiosa: il primo pasto della giornata per voi deve essere per forza zuccherino, o preferite una versione salata? Personalmente per anni non avrei mai considerato di mangiare qualcosa che non fosse dolce, e preferibilmente farcito alla crema. Il top? Cappuccino e brioche, ma anche yugurt e cereali, pane e marmellata...non mi spostavo di un millimetro da queste colazioni. Ora invece amo anche il salato, e per dirla tutta posso dire che lo preferisco. Pane e avocado, o un toast con uova strapazzate, sono il mio modo preferito di iniziare la giornata. L’eccezione la faccio sempre volentieri per il mio amato porridge, o per una banana al volo tra uno zainetto ed una merendina da preparare quando proprio di tempo non ce n’è. In America, ed in molte altre parte del Mondo, è quasi una prassi iniziare la giornata con pietanze salate, e nessuno vi guarderebbe storto se addentaste salsicce o burritos.

Loading the player... GUARDA L’INTRODUZIONE ALLA NUOVA RICETTA D’AUTUNNO!

E così oggi facciamo un po’ gli americani pure noi, e prepariamo delle frittate a forma di muffin. Che ovviamente potete mangiare anche a pranzo o a cena, sia ben inteso. Si conservano in frigo qualche giorno, dunque per risparmiare del prezioso tempo che la mattina non c’è mai, non fatevi problemi nel cedere alla tentazione dell’altrettanto internazionale “meal prep”, che tradotto in italiano significa preparare i pasti in anticipo. Not bad at all.



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Ingredienti (per 6 muffins)

4 uova grandi

200 grammi di zucca cotta

40 grammi di cipolla rossa

40 grammi di formaggio grattugiato

Una manciata di origano fresco (opzionale)

Sale e pepe q.b.



NOTA: questa è una ricetta perfetta per riciclare delle verdure cotte. Io ho usato la zucca, ma potete utilizzare anche spinaci, zucchine o broccoli. L’importante e che non siano cotte al vapore e troppo acquose, meglio saltate in padella o cotte al forno.

Procedimento

Iniziate mettendo la zucca tagliata a pezzi in una terrina, poi schiacciatela grossolanamente con una forchetta per ridurla in purea.

Unite le 4 uova, la cipolla rossa tagliata sottilmente ed il formaggio grattugiato. Mescolate bene per amalgamare gli ingredienti, poi aggiustate di sale e pepe. Mescolate nuovamente.

Se lo usate, aggiungete mezza manciata di origano fresco (oppure del timo fresco) e mescolate un’ultima volta.

Imburrate molto bene degli stampini per muffin, versatevi le uova e cuocete nel forno preriscaldato a 180 gradi (ventilato) per circa 13-15 minuti.

Lasciate raffreddare un attimo prima di servirli.

Se li preparate in anticipo, scaldateli velocemente al microonde o in forno, ma non troppo a lungo altrimenti l’uovo si cuoce troppo e secca.

Loading the player... GUARDA IL RISULTATO!

©CdT.ch - Riproduzione riservata