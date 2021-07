Sapore d’estate, la stagione più gioiosa e giocherellona dell’anno è arrivata. Lo sentite anche voi il rumore degli spruzzi e dei tuffi a bomba? I bimbi sono in vacanza ed ogni giorno è un’avventura fatta di occhiali da sole, cappellini, crema solare, gonfiabili, giardini chiassosi, piscine e giochi d’acqua. Quanto movimento, vero? Tanto! E dunque all’ora della merenda ci vuole una ricarica golosa. Iniziamo con della frutta fresca di stagione, e proseguiamo con un gelato (che in estate è una golosità immancabile). Per stupire i vostri bimbi, oggi vi lascio un suggerimento per preparare loro una merenda coloratissima e semplicissima da assemblare. Unica accortezza: preparatela qualche ora prima perché, mentre i bimbi si tuffano in piscina, il gelato deve rituffarsi in congelatore e salificarsi nuovamente per bene. Per il resto, via libera alla fantasia!