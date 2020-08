Lo chef

Lavorare in una realtà famigliare famosa come quella di Gabbani, con una lunga tradizione che parte dal lontano 1937, non è sempre facile ma lo chef Salvatore Messere è riuscito, grazie alla sua preparazione, a ritagliarsi la fiducia della famiglia con il suo stile gourmet mediterraneo, ricco di freschezza, accostamenti di colori e di gusti decisi. Il suo bagaglio di esperienza più grande arriva dal ristorante le Calandre, 3 stelle Michelin di Massimiliano Alajmo, dove, per quattro anni, ha ricoperto il ruolo di «chef de partie». Salvatore è un ragazzo sveglio ed appassionato che sa reagire prontamente alle difficoltà che possono presentarsi in cucina, caratteristiche necessarie per un’azienda come quella di Domenico e Francesco Gabbani (figli di Lino e nipoti del fondatore Domenico) dove ogni idea e progetto diventa realtà in un vorticoso susseguirsi di nuove ispirazioni.