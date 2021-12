Ora vi spiego una cosa, che è concretamente appurata. Ogni anno lo stesso goliardico cinema. Le donne della famiglia si riuniscono per decidere il menu delle feste. Tra l’altro sempre più o meno lo stesso: pesce la Vigilia, carne a Natale. Con qualche variazione in base al trend del momento unito all’offerta della gastronomia di fiducia. Io porto questo, tu porti quello, no no quello lo compro io, aspetta quello mi viene bene dunque lascialo fare a me. Frasi seguite da: «Ma non sarà troppo?». Alla quale fa eco: «Ma no dai vedrai che lo mangiamo». A finire però qualcuno sentenzia sempre: «Ma no tesoro non star lì a fare pure quello, ma chi riesce a mangiare tutta sta roba?». Morale della favola: non avanza mai nulla. Anche perché, mettiamoci pure il cuore in pace. Dalla Vigilia a Santo Stefano il tag lo metteremo sempre nello stesso luogo: il tavolo.