Oggi vi lascio una ricetta decisamente nostrana, di quelle che riportano alle cucine delle nostre nonne, dove la semplicità ed il gusto la facevano da padrone. Autunno, la stagione che in gastronomia ci regala dei prodotti meravigliosi. Dalla zucca ai fichi, passando per la selvaggina alle castagne. Ed è proprio con le castagne che oggi impasteremo gli gnocchi. Ma non vi farò lavorare troppo, non ci sono castagne da cuocere, sbucciare e ridurre in purea. Oggi facciamo quelli un po’ più comodi, e compriamo direttamente la nostra farina nostrana, fatta con castagne 100% Made in Ticino. Altri ingredienti? Un po’ di farina bianca, acqua ed un pizzico di sale.

Ingredienti (per 4 persone)

Procedimento

Mettete le due farine in una terrina e mescolatele, aggiungete il sale e l’acqua ed impastate con le mani.

Quando avrete ottenuto un composto omogeneo, copritelo e trasferitelo in frigorifero.

(Non preoccupatevi se risulta un po’ appiccicoso e morbido, dopo un’ora la farina avrà assorbito bene l’acqua e gli gnocchi si potranno lavorare senza problemi.)

Trasferite il composto su una spianatoia leggermente infarinata, create poi i classici rotolini che andrete poi a tagliare a tocchetti (di circa 1 cm per 1 cm).

Fate una leggera pressione con i rebbi di una forchetta su ogni gnocchetto, sia per decorarli sia per far “tenere” meglio il condimento.

Continuate così finché non avrete finito l’impasto. Fateli bollire, pochi alla volta, in abbondante acqua salata finché non vengono a galla.

Trasferiteli poi in una padella in cui avrete fatto rosolare della salvia in abbondante burro e fateli insaporite per un paio di minuti a fuoco medio.

Serviteli ben caldi con del pepe fresco e tanto formaggio grattugiato.