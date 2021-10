Immagino di averlo già detto più volte: amo gli gnocchi, di qualsiasi tipo. Ricotta, ricotta e spinaci, di patate blu, di zucca, di patate dolci, conditi semplicemente con burro e salvia, oppure al pomodoro. Insomma, sono un piatto al quale difficilmente so resistere, soprattutto se sono fatti in casa. A volte, lo ammetto, passa un po’ la voglia anche a me di prepararli perché diciamocelo, non sempre si ha il tempo e la voglia di vedere un’esplosione di farina in cucina. Però, avendo un’oretta a disposizione, vale davvero la pena mettersi all’opera e prenderlo come un momento di «mindfulness», una sorta di meditazione in questo caso molto costruttiva e golosa. Avete mai provato gli gnocchi fatti con le patate dolci? Sono eccezionali. Perché usare le patate dolci? Tanti sono i motivi, il primo potrebbe essere per cambiare un po’ il sapore ed il colore degli gnocchi, il secondo è che la patata dolce, per tutte le qualità nutritive che possiede, è ritenuto un vero super food. La farina in casa ce l’avete di sicuro, un uovo immagino pure, sale ça va sans dire, vi manca eventualmente solo la protagonista e, tra qualche volo di farina e profumo di salvia che scricchiola nel burro, il piatto sarà servito. E, se ancora non vi ho convinti, aggiungo che questa versione croccantissima è velocizzata perché non è necessario farli bollire, ma si tuffano direttamente in padella. Bene, ora mettiamoci all’opera!