Senza nessunissima ombra di dubbio, alla domanda di mia nonna “Misch cosa vuoi per pranzo?”, la risposta era una: gnocchi. E se curiosando in cucina le chiedevo “quanta farina ci metti?”, mi rispondeva che andava ad occhio. A furia di cucinarli per le sue nipotine, poteva tranquillamente accantonare la bilancia. E non ha mai sbagliato un colpo. Mai. Mi ricordo ancora la pirofila nella quale li serviva: rotonda, trasparente, rigorosamente posizionata al centro della tavola sopra ad uno scaldavivande (quelli con le candeline, che mia sorella ed io facevamo a gara per poter accendere). A destra degli gnocchi? Salsa al pomodoro fatta in casa. A sinistra degli gnocchi? Salsa bolognese fatta in casa. Sul tavolo tanto parmigiano, e che la festa avesse inizio. Stimo che ne preparasse due chili alla volta, che in tre adulti e 2 bambine non erano difficilissimi da affrontare. Ne avanzava forse una porzione, forse.

Ingredienti (per 4 persone)

Procedimento

Iniziate lavando bene le patate, poi fatele bollire in abbondante acqua salata per circa 45 minuti (dipende dalla grandezza delle patate, devono essere ben cotte anche al centro).

Scolatele, e lasciatele raffreddare.

Schiacciate le patate con lo schiacciapatate e mettetele in una terrina capiente. Aggiustate di sale, unite l’uovo e la farina e mescolate finché il composto non sarà uniforme. Non bisogna impastare a lungo.

Mettete della farina su un ripiano pulito, prendete poco impasto alla volta e formate dei filoncini. Tagliate i vostri gnocchi e metteteli su una teglia ricoperta di carta da forno. Continuate finché non avrete finito tutto il composto. Con i rebbi di una forchettina schiacciate leggermente ogni singolo gnocco, oltre essere più carini da vedere, assorbiranno anche meglio il sugo.

Fate sciogliere abbondante burro in padella, unite la salvia e fate insaporire. Attenti a non far bruciare il burro, abbassate dunque la fiamma.

Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata (pochi alla volta) finché non verranno a galla. Scolateli con una schiumarola e fateli saltare in padella nel burro e salvia per un minuto. Se vi piace, aggiungete le mandorle a filetti (tostate) e della feta sbriciolata.

Sono ottimi sia con burro e salvia, con aggiunta di formaggio grattugiato, che con una salsa al pomodoro o bolognese.