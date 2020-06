La meteo degli ultimi giorni direbbe il contrario, ma il calendario conferma a gran voce che sta arrivando l’estate. Come ci prepariamo? A parte mangiare tante carote per stimolare un’abbronzatura ottimale da sfoggiare al bordo dei nostri fiumi e laghi, qualche corsetta e decine di squats per un rassodamento dell’ultimo minuto... bisogna anche pensare ad un aperitivo di tendenza. Perché l’aperitivo, soprattutto in estate, è un must che funge da preludio ad ogni serata di successo che si rispetti. Cosa ne pensate di un aperitivo semplice ma d’effetto, da presentare agli amici in attesa che la grigliata sia pronta?

Loading the player... GUARDA IL VIDEO INTRODUTTIVO!

Patatine e noccioline lasciamole nel repertorio invernale, in estate ci vuole qualcosa di fresco e colorato. Ho pensato alla guacamole, e l’ho scomposta per renderla più attraente da un punto di vista estetico, perché si sa: anche l’occhio vuole la sua parte. Amo la guacamole, però diciamocelo: da vedere è qualcosa di simile ad una pappa. Dunque oggi la prepariamo in modo un po’ più elegante, servendola nelle foglie di indivia belga ottenendo così delle simil “barchette” cariche di bontà che spariranno in men che non si dica.



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 minuti

Non necessita cottura

Ingredienti (per circa 15 “barchette”)

15 foglie grandi di indivia belga

2 avocado

2 lime

10 pomodorini pachino (dolci)

1/4 cipolla di Tropea

Sale

Fiocchi di peperoncino q.b.

Pepe della Vallemaggia q.b.

Coriandolo fresco

Olio di oliva q.b.

Procedimento

Lavate ed asciugate le foglie di indivia belga, poi sistematele su un piatto da portata.

Tagliate gli avocado verticalmente, togliete il nocciolo e con un cucchiaio estraete tutta la polpa. Tagliatela a fettine sottili, ed adagiatene 3-4 fette su ogni barchetta. Condite con del lime in modo che non anneriscano. Lavate e tagliate i pomodorini in piccoli spicchi, distribuiteli sopra all’avocado. Fate lo stesso con la cipolla, tagliandola il più sottilmente possibile e sistemandone qualche pezzetto sopra ad ogni barchetta. Condite il tutto con un pizzico di sale, del peperoncino in fiocchi, un po’ di pepe della Vallemaggia e decorate con delle foglioline di coriandolo fresco. Un filo d’olio per finire, e l’aperitivo è pronto!

Loading the player... GUARDA LA CONTINUAZIONE DEL VIDEO!

©CdT.ch - Riproduzione riservata