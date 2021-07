Sono certa che vi troverò d’accordo con me se dico che in estate le ricette devono essere un po’ più veloci e semplici rispetto ai mesi più freschi, quando invece passare del tempo in cucina davanti al forno acceso è qualcosa di confortante. D’estate un po’ meno, anche se a volte è un passaggio necessario ma, per fortuna, non oggi. Oggi facciamo della semplicità virtù, ma senza trascurare il gusto ed un tocco un po’ particolare. Come immagino abbiate capito, personalmente ho un debole per le salse che, a mio avviso, fanno davvero la differenza quando si tratta di condire delle insalate che altrimenti potrebbero risultare un po’ (passatemi il termine) noiose. Vi piacciono le noccioline? Do per scontato che mi diciate di sì, dunque: benissimo! Oggi ve le propongo in due consistenze: tostate ed in crema. Se poi aggiungiamo pure un avocado, del coriandolo e mescoliamo il tutto con un’insalata croccante, direi che il pranzo veloce e gustoso è pronto per essere portato in tavola.