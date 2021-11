Ricostruisci il panino originale mettendo in fila tutti gli ingredienti, facendo attenzione a scegliere quelli giusti! All’inizio sembra facile, ma poi la frenesia sale... Sandwich Match ti mette alla prova, non in cucina ma direttamente sul tuo tablet, smartphone o pc. Niente sprechi: lattuga o burger sono virtuali. Il divertimento, invece, no. [APRI QUESTO LINK PER CARICARE IL GIOCO IN UNA NUOVA FINESTRA] (oppure scorri più sotto per giocare direttamente in questa pagina).