Ecco a voi la nuova proposta dello chef Albrici, con una ricetta dedicata ai golosi di cioccolato e nocciole: sono i «brutti ma buoni» e promettono una durata molto breve in casa...

Ingredienti

15g di burro 4 bianchi d’uovo 350g di zucchero a velo 75g di cacao in polvere 2 cucchiai di farina 1 cucchiaio di caffé solubile in polvere 125g di nocciole

Procedimento

Preriscaldare il forno a 180°.

Montare il bianco a neve (non troppo).

Aggiungere lo zucchero, il cacao e la farina.

Montare ancora fino ad ottenere una massa omogenea.

Aggiungere un cucchiaio di acqua e continuare a montare fino ad ottenere una massa bella spessa.

Aggiungere le nocciole tritate (a pezzettini).

Formare delle piccole «montagnette» con un cucchiaio e metterle poi su una placca (usando la carta da forno).

Cuocere 12-15 minuti, finché la massa non diventa dorata e comincia a spaccarsi.

Togliere dal forno, lasciar raffreddare per ca. 30 secondi e poi staccarli delicatamente con una spatola.