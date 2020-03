Pancakes, che passione! E’ proprio il caso di dirlo. Una colazione che poi qui a casa continua tutto il giorno, e non perché siamo lenti nel mangiarla, ma perché quando preparo queste piccole delizie, deliberatamente aumento le dosi della pastella e le ripropongo per dessert, per merenda e come spuntino serale. Giornate dedicate ai pancakes, insomma. Anche perché sono veloci da preparare e ci si può sbizzarrire con tanti abbinamenti diversi. Personalmente li adoro con yogurt bianco cremoso, miele di acacia e frutti di bosco. I miei bimbi? Loro li apprezzano semplicemente con un po’ di zucchero “on top”. E poi arriviamo a lui. Lui li vuole prima caramellati con un po’ di zucchero a fine cottura in padella (e la bruciacchiatura è sempre dietro l’angolo, devo concentrarmi almeno quanto mi concentravo agli esami universitari). Poi, cioccolato fuso. Della marca che dice lui, della percentuale di cacao che dice lui. E nella quantità che dice lui.

Loading the player... GUARDA IL VIDEO CON LA PRESENTAZIONE DELLA RICETTA!

E poi, e poi arriviamo al colore. E per colore intendo frutta. Fragole, massimo lamponi. In piccole quantità. Piccolissime direi. Devono giusto dare un piccolo effetto cromatico. E rigorosamente lontane dai pancakes, guai a metterle sopra. Insomma, roba che ti viene l’ansia da prestazione. Se non si fosse capito: una volta memorizzato il libretto d’istruzioni ed avergli preparato i pancakes dei suoi sogni senza nessun tipo di sgarro, la giornata è tutta in discesa.

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 2-3 minuti

Ingredienti (per una decina di pancakes)

130 grammi di farina

1 cucchiaino di lievito in polvere (ca. mezza bustina)

1/2 cucchiaino di sale

2 cucchiai di zucchero

130 ml di latte

1 uovo grande (biologico)

2 cucchiai di burro sciolto (o se preferite, anche olio di oliva)

Per servire potete scegliere tra queste opzioni:

Sciroppo d’acero

frutti di bosco

cioccolato fuso

crema di nocciole

marmellate

miele e noci

yogurt bianco

Procedimento

Iniziate mettendo il burro in un pentolino e facendolo sciogliere a fuoco lento. Mettetelo da parte e fatelo raffreddare.

Mettete la farina in una terrina assieme al lievito, al sale, e allo zucchero. Mescolate bene. In una ciotola mescolate l’uovo assieme al latte con una frusta da cucina o una forchetta, aggiungete il burro sciolto e mescolate.

Versate il latte sulla farina, mescolate finché non otterrete un composto omogeneo e liscio.

Scaldate poco burro in una padella antiaderente, e mettetevi un cucchiaio di pastella. Spianatela un pochino in modo da formare un cerchio di circa 6-7cm di diametro. Cuocete finché non inizieranno a firmarsi delle bolle in superficie, poi con una spatola girate il pancake in modo che cuocia anche dall’altra parte. Cuocete circa 1 minuto per lato. Il calore della piastra deve essere medio alto, ma non troppo caldo altrimenti i pancakes si bruciano. Per intenderci, a casa nostra vanno dall’1 al 9, e cuocio i pancakes su 7.

Se avete una pentola capiente potete cuocerne anche 3-4 alla volta.

Servite con ciò che più vi piace tra frutti di bosco, sciroppo d’acero, noci, miele, yogurt, cioccolato fuso, crema di nocciole o semplicemente un po’ di zucchero.

Loading the player... GUARDA IL VIDEO CON IL PROCEDIMENTO!

©CdT.ch - Riproduzione riservata