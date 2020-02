Utilizzato per secoli dalle civiltà precolombiane dell’America, il peperoncino è arrivato in Europa con Cristoforo Colombo, diffondendosi poi anche in Africa e in Asia, dove oggi arricchisce moltissime specialità. Tra le varietà più apprezzate spiccano gli Jalapeño e il peperoncino di Cayenna, fino ad arrivare a quello calabrese. I piatti da provare per apprezzare questo condimento sono molti, a cominciare da tacos e burritos messicani, spesso insaporiti con della carne piccante. Restando nella terra di origine del peperoncino è impossibile non amare anche il Pozole, una zuppa a base di peperoncino, pollo, cipolle e lime. Si può dire che, in effetti, una cena in un ristorante messicano sia una vera e propria immersione nel mondo del peperoncino. Spostandoci nel sud-est asiatico, la passione per il piccante non cala, anzi. In Corea è il Kimchi il protagonista assoluto, a base di verdure fermentate e frutti di mare, mentre in Cina è d’obbligo un assaggio al pollo con arachidi Kung Pao. In Africa piccante è sinonimo di Zighinì, un piatto unico eritreo ed etiope che unisce delle squisite crespelle acidule a uno spezzatino di pollo o manzo piccante, con legumi e insalata fresca. Nel vecchio continente, infine, è impossibile non menzionare la Paprika ungherese: una particolare salsa a base di peperoncino. Questo condimento arricchisce piatti come il Porkolt, uno spezzatino di carne con cumino e cipolla, ma anche zuppe come l’Halaszlé. In Italia, infine, sono largamente diffusi la pasta all’arrabbiata, con pomodoro e peperoncino, e gli spaghetti «aglio, olio e peperoncino».