Un veloce giro nel web per capire quale fosse il miglior aggeggio per creare questo burro speciale (e non solo), e nel giro di pochi giorni ero di nuovo all’opera. Tutta un’altra storia, le lame giravano così velocemente che le mandorle in pochi secondi erano polverizzate, poi iniziò a crearsi un velo di olio e poi...magia. In pochi minuti avevo davanti ai miei occhi il mio primo vasetto di burro di mandorle. E chi lo ha già fatto, e chi lo ama, e chi non ne può più fare a meno in dispensa, mi capisce. Come lo utilizzo? Ah, qui potrei aprire un lungo elenco, che inizia e finisce sempre con un cucchiaio che entra nel vasetto e non fa in tempo ad essere spalmato o aggiunto da nessuna parte. Me lo mangio così, nudo e crudo. Se poi ho un po’ più di forza di volontà, lo spalmo sulle fette di mele, lo uso sul pane al posto del burro, lo aggiungo al porridge, lo uso al posto dell’olio nella salsa dell’insalata, lo aggiungo nella preparazione delle torte, lo metto a fine cottura sulle verdure. Smetto perché rischio di stufarvi, ma fidatevi che del burro di mandorle non ci si stufa mai.