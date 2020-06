Stavo ragionando su un fatto: “se fossi vegana, cosa mi mancherebbe di più?”. Senza ombra di dubbio, uova e formaggio. Le prime le amo in tutte le salse e ovviamente le uso anche per creare torte e gelati. È vero, esistono degli ottimi sostituti vegani alle uova che effettivamente ho già provato, e sono anche semplicissimi da preparare. Ad esempio? Semi di chia mischiati con acqua: si creerà una specie di gel. E sì, funziona. Per quanto riguarda il formaggio invece, ne sono una vera appassionata. Non ne mangio tantissimo però mi piace scoprire i prodotti dei nostri alpeggi, se possibile biologici, e di latte crudo. Insomma, faccio delle belle ricerche e ho già trovato diverse fattorie molto interessanti che prima non conoscevo. Per non parlare dei reparti formaggi nei nostri negozi, c’è da perdersi passeggiando davanti a tutta la bontà e scelta dei prodotti.

Come il cioccolato, il formaggio è qualcosa di strettamente legato alla nostra nazione, quasi insito nel nostro “dna svizzero”, e credo che davvero difficilmente riuscirei a rinunciarvi. Però sono molto curiosa per quanto riguarda lo sperimentare alternative e provare nuovi sapori, dunque ho scoperto e provato un formaggio fatto in casa. Niente latte, solo anacardi. È un’alternativa vegana, e certamente non è come mangiare un pezzo di Sbrinz o un formaggino della Valle di Muggio. Ma aromatizzato con delle erbe locali e gustato a cubetti nell’insalata o a fettine in un panino, credetemi che è sinceramente un’alternativa da prendere in considerazione.



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Nota: gli anacardi devono rimanere in ammollo una notte

Ingredienti (per un formaggino - 2 porzioni)

100 grammi di anacardi

Il succo di 1 limone

3 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaino di tamari

1/2 cucchiaino di sale dell’Himalaya

2 cucchiai di erbe miste essiccate

Procedimento

Gli anacardi vanno lasciati in ammollo per tutta la notte. Sciacquateli poi sotto acqua corrente, metteteli in un robot da cucina (tritatutto) assieme a tutti gli altri ingredienti tranne le erbe. Frullate finché non otterrete una crema liscia e senza grumi.

Prendete un piccolo stampo e ricopritelo con carta da forno (bagnatela prima con dell’acqua, poi strizzatela, così potrete inserirla più facilmente nello stampo). Cospargete tutta la superficie con le erbe aromatiche, poi versatevi la crema di anacardi.

Cuocete nel forno preriscaldato a 100 gradi, modalità ventilata, per 30 minuti.

Lasciate raffreddare il formaggio di anacardi prima di tagliarlo a fettine.

Si conserva qualche giorno in frigorifero.

