Il «Quattromani», applaudito da una platea composta da 400 persone, è davvero un vino che rappresenta bene il territorio ticinese, perché consiste in un assemblaggio di sole uve Merlot raccolte in quattro diversi terroir, due del Sopraceneri (il Locarnese di Angelo e David Delea, le Tre Valli «feudo» di Feliciano Gialdi) e altrettanti del Sottoceneri (il Mendrisiotto di Guido Brivio e il Luganese di Claudio Tamborini e Mattia Bernardoni).

Anche il secondo posto della categoria Merlot è finito in Ticino, per la felicità della Tamborini Vini - rappresentata a Berna dal direttor Bernardoni e dall’enologo Luca Biffi - la quale ha conquistato il piazzamento d’onore con la «Tenuta San Rocco» dell’annata 2018, vinificato con le uve del vigneto di Porza.

Tra le nomination (sei vini per ogni categoria) figurava pure il «Roncobello 2018» della Valsangiacomo Vini di Mendrisio, che per pochi centesimi di punti è rimasto ai piedi del podio. Si può dunque parlare di riscatto del Merlot prodotto in Ticino e considerare solo come un incidente di percorso il risultato del 2020, che resta però da monito per i nostri produttori: sul Merlot lavorano oggi anche altri terroir della Confederazione, che stanno compiendo passi da gigante e mirano a insidiare la supremazia sul mercato dei nostri Merlot.