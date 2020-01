Nel corso della stagione fredda non c’è nulla di meglio di un buon minestrone per scaldare lo stomaco. Si tratta di un piatto che, nonostante il passare del tempo, continua a mantenere un fascino antico, in quanto ricorda la «cucina della nonna» e la genuinità dei sapori di una volta. La cucina svizzera è caratterizzata da numerose alternative in questo ambito, perfette per conquistare anche i palati più raffinati.

La carrellata si apre con il minestrone ticinese, un tipico piatto che viene proposto in molteplici versioni. Una delle più apprezzate prevede l’utilizzo di fagioli verdi, patate, cavoli, carote, zucca e porri. Questa gustosa specialità viene resa viene ancora più saporita dall’aggiunta di lardo, cotenna di maiale, burro, formaggio grattugiato e salsa di pomodoro. A seconda delle preferenze personali il piatto può essere accompagnato da pasta o riso, ingredienti che completano un pasto perfetto per l’inverno (e non solo).

Gli amanti delle ricette svizzere non possono che apprezzare anche la zuppa di zucca, una prelibatezza che da generazioni viene servita sulle tavole ticinesi. Tanto semplice quanto gustoso, il piatto viene «rinforzato» con latte, burro e crostini di pane, anche se resta preponderante il sapore dolce e unico della zucca. Anche se non si tratta di un minestrone o di una zuppa in senso stretto, per la sua bontà tipicamente invernale vale la pena ricordare anche la fondue al formaggio. Chi ama la buona tavola non può rinunciare al piacere di immergervi piccoli pezzi di pane, deliziandosi con una crema che ha il potere di unire idealmente generazioni e generazioni di ticinesi.

Un buon minestrone o una saporita zuppa rappresentano quindi le soluzioni ideali per dare vita a un ricco pasto invernale. Non si tratta solamente di soddisfare il palato, ma anche di proteggere la salute. Sono noti, infatti, il potere saziante e le proprietà depurative di questi piatti. Un loro consumo periodico – perlomeno nelle versioni «light» - è raccomandato per chi vuole mantenersi in forma, soprattutto se ci sono chili in eccesso da perdere. Iniziare il pasto con un piatto di minestrone significa regalare un senso di sazietà al proprio stomaco, rallentando anche lo svuotamento gastrico. Ciò avviene grazie alla presenza di fibre, che vantano la capacità di favorire la regolarità intestinale e l’eliminazione delle tossine, con benefici tangibili per l’intero organismo. Il minestrone, quindi, rappresenta un vero toccasana per il nostro benessere.

©CdT.ch - Riproduzione riservata