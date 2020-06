E fu così che tra i miei mille gadgets in cucina, arrivò anche la gelatiera! Onestamente, in tre settimane credo di averla già ammortizzata. Il gelato fatto in casa è sempre stato un mio tarlo, infatti già anni fa comprai una gelatiera all’avanguardia, una di quelle quasi professionali. Riuscii a romperla, non chiedetemi come. Dopo un periodo di tristezza iniziai a meditare sul fatto di acquistarne una nuova, e a più riprese ero sul punto di farlo, poi però per un motivo o per l’altro mi dicevo “vabbé dai, ci penso”. Mi sa che ero rimasta scossa dalla rottura della prima gelatiera, tipo scottatura amorosa post separazione dal fidanzato. Poi, cosa è successo? E’ successo che una food blogger che seguo con grande interesse ha iniziato a postare immagini di gelato fatto in casa. Al mango, al cioccolato, frozen yogurt, ai frutti di bosco. Basta, non ci ho più visto.

Pochi giorni dopo è tornata in casa la gelatiera, ed è subito diventata un’attrazione per tutta la famiglia. Ci litighiamo il gusto del gelato da produrre (i bimbi vaniglia, lui cioccolato, io mango o yogurt). Sul gelato la spunta spesso lui, perché riesce a mettere in atto delle opere di convincimento talmente ben calibrate che ci caschiamo tutti. E così, al decimo tentativo di ricerca della miscela perfetta, ci siamo finalmente arrivati: il miglior gelato al cioccolato mai prodotto. Avete una gelatiera? Si parte per cioccolandia! Per il gelato Difficoltà: facile Tempo di preparazione: 5 minuti Tempo di cottura: 5 minuti In gelatiera: circa 30 minuti Per le cialde Difficoltà: facile Tempo di preparazione: 10 minuti Tempo di cottura: 7-8 minuti

Ingredienti (per 4 porzioni di gelato e 8 cialde)

Procedimento