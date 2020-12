Razzia ticinese

Anche quest’anno, il numero di vini iscritti al “Mondial du Merlot & Assemblages” è cresciuto soprattutto per partecipanti provenienti dall’estero: questo a dimostrazione del crescente interesse che ruota attorno a questo concorso. Si fa quindi sempre più interessante confrontare i nostri vini con quanto l’enologia mondiale propone. Non dimentichiamo che il vitigno Merlot è secondo per importanza dopo il Cabernet Sauvignon.

In un concorso sempre più agguerrito, la lotta si fa sempre più intensa per i nostri vini che si vedono confrontati con una miriade di campioni provenienti da tutto il mondo. È quindi importante per il nostro Cantone viticolo, che ha nel Merlot il vitigno principe, salvaguardare la concorrenza interna, ma anche quella internazionale. Anche in quest’anno particolare il Ticino ha fatto razzia di premi e, soprattutto nella categoria più sentita dalle cantine, quella del premio Gran Maestro, si è aggiudicato l’intero podio. Ormai è diversi anni che gli enologi delle nostre cantine dimostrano la loro maestria nel valorizzare il vitigno Merlot. Ma come lo stesso premio Gran Maestro suggerisce, la cantina deve presentare tre annate consecutive dello stesso vino. Ogni annata è degustata e giudicata singolarmente. In seguito, si discute sulla bravura dell’enologo il quale è valutato con una nota da 1 a 6. Questa va ad aggiungersi al punteggio finale complessivo delle tre singole annate. Quest’anno, sul gradino più alto del podio troviamo l’azienda Gialdi e il suo enologo Alfred De Martin, che con il loro Arzo Merlot Ticino DOC hanno conquistato i giurati con le annate 2017, 2016 e 2015. Per una sola manciata di punti il primo posto è sfuggito all’Azienda agraria cantonale di Mezzana e al suo enologo Nicola Caimi che hanno presentato le annate 2018, 2017, 2015 del Ronco Merlot Ticino DOC. A completare il podio a conferma di continuità è la Vini & Distillati Angelo Delea con l’enologo Giuseppe Longhini, già vincitori dell’edizione precedente che sono stati premiati con il loro Carato Riserva Merlot Ticino DOC annate 2017, 2016 e 2015.