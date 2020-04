Spesso ci si dimentica di come i gesti più semplici all’interno di una casa siano anche quelli più importanti. La situazione attuale ha fatto riflettere molte persone su quali siano le vere necessità della nostra vita e fra queste troviamo sicuramente la più importante: mangiare e bere nella giusta misura, mantenendo, per quanto possibile, un approccio etico al cibo. Per questa ragione, con discrezione e sempre seguendo il motto “è buono ciò che piace”, cercheremo di farvi compagnia come ci riesce meglio: stando vicini a voi nelle vostre cucine, che in molti oggi riscoprono come luogo di creatività ed aggregazione familiare, condividendo con i lettori di Corriere 3 , 14 anni di ricette di S. Pellegrino Sapori Ticino per tutte le abilità (sono oltre 300), preparate da chef internazionali e nazionali. Sarà riservato grande spazio anche agli chef del nostro territorio con una serie eccezionale dedicata alle polpette, piatto che strizza l’occhio all’etica antispreco e testimonial dell’iniziativa “Lugano Città del Gusto”. D’altronde si sa: in ogni cucina la polpetta è regina. Primi piatti, pesci, carni e dessert vi accompagneranno nelle prossime settimane cercando di portare nelle vostre case dei momenti di tranquillità. Un grande «virtuale» abbraccio a tutti.

Il vino giusto per l'occasione

Le splendide ricette che vi proponiamo, figlie di chef d’autore, hanno bisogno delle vostre attenzioni e delle vostre cure ai fornelli per risultare dei piatti sfiziosi capaci di regalare un’emozione intensa, ma un buon piatto non è mai davvero completo e soddisfacente se non si accompagna ad un buon bicchiere di vino. Così, dopo averci pensato su un po’, ecco che con il team di San Pellegrino Sapori Ticino e in collaborazione con vari amici che si alterneranno nell’esternare i loro consigli, abbiamo deciso di osare, andando alla ricerca di un vino da abbinare piacevolmente alle proposte gastronomiche, che vi suggeriamo per accompagnare al meglio il risultato del vostro lavoro in cucina.

In quest’ambito non esiste una verità, ma tanti gusti e qualche regola, che peraltro può essere facilmente disattesa, come quella che chiede di abbinare il vino bianco al pesce. Conosco amici buongustai che non esitano a bere un rosso con la spigola, senza ormai scandalizzare più nessuno. Una cosa però noi ci siamo ripromessi in questo momento particolarmente delicato per il settore vitivinicolo ticinese: consigliare unicamente vini locali. In Ticino abbiamo una produzione davvero eccellente e variegata, in grado di accompagnare qualsiasi pietanza. Ed è nel grande serbatoio dei nostri vini, da bere sempre con moderazione, che andremo ad attingere le nostre proposte.