Spesso ci si dimentica di come i gesti più semplici all’interno di una casa siano anche quelli più importanti. La situazione attuale ha fatto riflettere molte persone su quali siano le vere necessità della nostra vita e fra queste troviamo sicuramente la più importante: mangiare e bere nella giusta misura, mantenendo, per quanto possibile, un approccio etico al cibo.

Per questa ragione, con discrezione e sempre seguendo il motto “è buono ciò che piace”, cercheremo di farvi compagnia come ci riesce meglio: stando vicini a voi nelle vostre cucine, che in molti oggi riscoprono come luogo di creatività ed aggregazione familiare, condividendo con i lettori di Corriere 3, 14 anni di ricette di S. Pellegrino Sapori Ticino per tutte le abilità (sono oltre 300), preparate da chef internazionali e nazionali. Sarà riservato grande spazio anche agli chef del nostro territorio con una serie eccezionale dedicata alle polpette, piatto che strizza l’occhio all’etica antispreco e testimonial dell’iniziativa “Lugano Città del Gusto”. D’altronde si sa: in ogni cucina la polpetta è regina.

Primi piatti, pesci, carni e dessert vi accompagneranno nelle prossime settimane cercando di portare nelle vostre case dei momenti di tranquillità.

Un grande «virtuale» abbraccio a tutti.