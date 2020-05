Io lo sono, e se non mi credete vi fotografo uno scompartimento del mio frigorifero nel quale ne vedrete perennemente almeno due vaschette (vabbè, anche tre per onestà).

Ora vi riporto una breve evoluzione del mio approccio a questi frutti: cosparse di zucchero nella prima infanzia, tuffate nel gelato in adolescenza, con limone e miele quando volevo fare la saggia, nascoste in un impasto per torte per stupire le amiche invitate a merenda, e con un goccio di crema di aceto balsamico quando volevo davvero fare la finta sofisticata (ma credetemi, il gelato batte la crema di balsamico 10 a 1!).

Loading the player... GUARDA IL VIDEO CON LA PRESENTAZIONE DELLA RICETTA!

Lo sapete che le fragole sono i frutti preferiti dei bimbi under 10? E soprattutto: sono una vera carica di nutrienti! Acido folico, vitamina C, potassio, manganese, fibre: tutto ciò e molto di più, in poche calorie. E vi svelo una curiosità: la parte carnosa delle fragole in realtà non è il frutto! Ogni volta che lo racconto le persone faticano a credermi, invece è proprio cosi. I frutti della fragola, in realtà, sono tutti quei puntini gialli che a noi sembrano semini. Si tratta, tecnicamente parlando, di un frutto “aggregato” dove la polpa funge da ricettacolo carnoso. Chissà perché, questa cosa mi è sempre rimasta impressa e la trovo interessante. E da ultimo, come ben risaputo, le fragole sono anche afrodisiache: di colore rosso come la passione, dicono che il binomio vincente sia quello di consumarle assieme allo champagne.

E, nell’insalata che vi propongo oggi, come le vedete?

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 10 minuti

Non necessita cottura

Ingredienti (per due persone)

1 confezione di spinacini per insalata

10 fragole

60 grammi feta

1/3 cipolla di Tropea

Pepe Vallemaggia



Dressing

100 grammi fragole lavate e pulite

3 cucchiai olio di oliva

3 cucchiai aceto mele

1 cucchiaio miele acacia

1 cucchiaino sale

Procedimento

Iniziamo dal dressing: lavate le fragole e frullatele assieme agli altri ingredienti. Va bene sia il frullatore che usate per fare gli smoothies sia il minipimer.

Conservate la salsa in frigorifero mentre preparate l’insalata.

Lavate e asciugate gli spinacini, adagiateli in un’insalatiera capiente.

Lavate le fragole, tagliatele a pezzetti e mettetele sopra agli spinacini. Tagliate la cipolla di Tropea il più finemente possibile e distribuitela sopra all’insalata. Sbriciolate la feta e cospargetela uniformemente sopra agli altri ingredienti. Aggiungete un pizzico di pepe della Vallemaggia.

Condite con il dressing nel momento in cui consumate l’insalata.

Loading the player... GUARDA IL VIDEO CON IL RISULTATO!

©CdT.ch - Riproduzione riservata